2019/12/06 | 19:54 - المصدر: الغد برس

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واشنطن تفرض عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين بسبب انتهاك حقوق الإنسان

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واشنطن تفرض عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين بسبب انتهاك حقوق الإنسان والفساد

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