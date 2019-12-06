2019/12/06 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التعليم تنفي صدور مقررات بشأن مواعيد الدوام والغاء العطل الرسمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التعليم تنفي صدور مقررات بشأن مواعيد الدوام والغاء العطل الرسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).