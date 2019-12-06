أنور حيران وطارق الربيعي .. ثنائي البهجة والفرح

2019/12/06 | 20:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبد الكناني

اجتذب الثنائي..



انور حيران وطارق الربيعي جمهور الصغار والكبار معا، ببرنامجهما "قره قوز" الذي قدماه من تلفزيون العراق، على إمتداد الخمسينيات والستينيات والسبعينيات.



بدآ مشوارهما سنة 1956 متقمصين شخصيتي "ابو شنيور" و"ابو زرزور" اللتين احبهما الجمهور؛ لجمعهما الكوميديا والغناء والحركات البهلوانية والنكات والتعليقات، بصوت انور حيران، المزماري، وصوت طارق الربيعي، الاجش.

و"قره قوز" تعني بالتركية: العين السوداء، لكن البرنامج خليط من عروض متنوعة؛ تفاعل معها الجمهور البغدادي في ليالي رمضان المبارك..



بعد الإفطار مباشرة، فضلا عن مسرح القهوة: "العزاوي" في الميدان..



مسرح خيال الظل الذي يعتمد مهارة التحريك ومزجها مع الاصوات والاضواء المسلية.

يتضمن برنامج "قره قوز" طرحاً بسيطاً لشؤون تربوية وارشادية وتلميحات سياسية ومواقف طريفة، يقدمها ابو شنيور وأبو زرزور وزوجتيهما، بأربع دمى ترتدي أزياء شعبية.

نفذ البرنامج الى البيوت، واستخدمت الأسماء الواردة فيه..



أم وأبو شنيور وزرزور، للتندر بين الناس، بينما اخذ الفنانان الربيعي وحيران، فرصتيهما الى التلفزيون من خلال برنامج "ركن الهواة" إعداد وتقديم عدنان الربيعي، في الستينيات، باعتمادهما كورسا غنائيا للبرنامج، وبعد ان ترسخت شعبيتهما عند الجمهور اشتركا بدورة تدريبية في القاهرة عام 1969، وهناك شاهدا عروض دمى متنوعة وتدربا في مسرح العرائس الشهير، على يد الفريد ميخائيل وإبراهيم سالم وصلاح السقا..



والأخير مصمم الليلة الكبيرة ووالد النجم أحمد السقا، قدم الى العراق فيما بعد بدعوة من التلفزيون؛ كمعد برامج.

إضافة الى "قره قوز" قدما برنامج "مسرح العرائس" وشكّلا فرقة "مسرح بغداد الجوالة للعرائس" التي قدمت عروضها في المدارس والحدائق وساحات الألعاب ومدن عدة من

البلاد.

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