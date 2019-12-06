درة رزوق تعود للتلفزيون التونسي

2019/12/06 | 20:40 - المصدر: الصباح

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وكالات / الصباح

تواصل درة رزوق تصوير شخصية "حنة" في الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك" الذي ينتمي للفانتازيا التاريخية، في 60 حلقة سيعرض 30 منها في رمضان، و30 بعد الشهر

الفضيل.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائي للعمل، حاملا أسماء ابطاله: جمال سليمان وباسم ياخور وأحمد فهمي وسلافة معمار وسامر المصري وصفاء سلطان وقيس شيخ نجيب وأحمد الأحمد..



تأليف سليمان عبدالعزيز وإخراج تامر

إسحاق.

كما تعود درة للدراما التونسية، في رمضان المقبل بمسلسل "المايسترو" مؤدية دور "رقية" فتاة تقع في غرام مايسترو موسيقى، يغير مجرى حياتها، وهو من تأليف عماد الدين الحكيم وإخراج الأسعد الوسلاتي.

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