هل لمجلس النواب علاقة باختيار رئيس الوزراء الجديد؟ .. نائب عراقي يجيب

2019/12/06 | 20:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق عمار الشبلي، الجمعة، أن مجلس النواب لن يتدخل باختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد....

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