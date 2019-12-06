شوقية عروق منصور - عندما يسرق الأسير الفلسطيني ابنه من وراء القضبان

2019/12/06 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شوقية_عروق_منصور يقومون سراً بواجب الحياة، قبل أن يغادروا مسرح الخنق والعمر المحاصر، تكون الوجوه جاهزة لطباعتها على ورق الميلاد، وما دام الضيف الثقيل الذي يدعى القيد يزداد ضيقاً كل يوم ، وما دامت القوانين تزداد وحشية فالتهريب يكون الحل والغوص في المستحيل صفقة القوة والشجاعة ، واذا الشاعر أكد ( وفاز باللذة الجسور ) فعليهم تحطيم القضبان الحديدية أو تحويلها الى قضبان من الوهم أمام المهمة المستحيلة .أنهم لا يطل......

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