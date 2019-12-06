2019/12/06 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور هذا الكتاب بفضل الرحمن جل وعلا تحققت أمنيتى فى أواخر العمر ، واديت مناسك الحج ، وكان هذا فى أواخر شهر ربيع الأول ( الماضى 1414 ) .
شهر ربيع الأول هو أخر الأشهر الحُرُم التى تبدأ بشهر ذى الحجة وتستمر متتابعة الى ربيع الرابع من الأشهر الحرم ، والتى فرض الله جل وعلا الحج فيها وخلالها ، وهذا خلافا لما ساد من حصر الحج فى موسم الإفتتاح فقط ( الأسبوع الأول من شهر ذى الحجة ) .
هى تجربة أخوضها لأول مرة......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - مقدمة كتاب ( قمت بالحجّ فى أواخر شهر ربيع الأول ( أواخر الأشهر الحُرُم )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
شهر ربيع الأول هو أخر الأشهر الحُرُم التى تبدأ بشهر ذى الحجة وتستمر متتابعة الى ربيع الرابع من الأشهر الحرم ، والتى فرض الله جل وعلا الحج فيها وخلالها ، وهذا خلافا لما ساد من حصر الحج فى موسم الإفتتاح فقط ( الأسبوع الأول من شهر ذى الحجة ) .
هى تجربة أخوضها لأول مرة......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - مقدمة كتاب ( قمت بالحجّ فى أواخر شهر ربيع الأول ( أواخر الأشهر الحُرُم )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد صبحى منصور - مقدمة كتاب ( قمت بالحجّ فى أواخر شهر ربيع الأول ( أواخر الأشهر الحُرُم )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).