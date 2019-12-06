أحمد صبحى منصور - مقدمة كتاب ( قمت بالحجّ فى أواخر شهر ربيع الأول ( أواخر الأشهر الحُرُم )

2019/12/06 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور هذا الكتاب بفضل الرحمن جل وعلا تحققت أمنيتى فى أواخر العمر ، واديت مناسك الحج ، وكان هذا فى أواخر شهر ربيع الأول ( الماضى 1414 ) .شهر ربيع الأول هو أخر الأشهر الحُرُم التى تبدأ بشهر ذى الحجة وتستمر متتابعة الى ربيع الرابع من الأشهر الحرم ، والتى فرض الله جل وعلا الحج فيها وخلالها ، وهذا خلافا لما ساد من حصر الحج فى موسم الإفتتاح فقط ( الأسبوع الأول من شهر ذى الحجة ) .هى تجربة أخوضها لأول مرة......

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