عبدالرزاق دحنون - منصور الأتاسي وداعاً

2019/12/06 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون الرفيق منصور الأتاسي من اليساريين الذين طالما آمنوا بحرية واستقلال القرار السوري، ومن الشيوعيين الذين وقفوا إلى صف الثورة السورية، وقف بوضوح ضد أي تدخل خارجي في سوريا، وعمل على دعم خيار شعبه السوري باستقلاله وحريته من أي تدخل خارجي، منصور الأتاسي الأمين العام لحزب اليسار السوري الديمقراطي، يترجل عن ركابه اليوم 6/12/2019 بعد "وجع في القلب".كان ضيفاً على راديو سوريالي وهذه مقتطفات من الحوار:......

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