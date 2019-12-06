2019/12/06 | 20:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أن إجمالي حصيلة ضحايا الاحتجاجات في البلاد قد بلغت 460 قتيلا، و20 ألف مصاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرتفاع ضحايا التظاهرات الى 460 شهيداً و20 الف جريح) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرتفاع ضحايا التظاهرات الى 460 شهيداً و20 الف جريح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).