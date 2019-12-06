اللجنة المنظمة لخليجي (24) تقرر نقل مباراة البطولة النهائية إلى ملعب

2019/12/06 | 20:55 - المصدر: العهد نيوز

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة (خليجي 24)، اليوم الجمعة، إقامة المباراة النهائية للمسابقة، المقررة بعد غد الأحد، على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي

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