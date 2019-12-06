اسماء المسؤولين العراقيين المشمولين بالعقوبات الامريكية: قيس الخزعلي وشقيقه ليث وفرحان العيساوي وخميس الخنجر

2019/12/06 | 20:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

فرضت الولايات المتحدة عقوبات يوم الجمعة، على أربعة مسؤولين عراقيين بتهم تتعلق بـ"انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد".

وحسب موقع وزارة المالية الأمريكية، "استهدفت العقوبات قيس الخزعلي، زعيم حركة عصائب أهل الحق، وشقيقه ليث الخزعلي ، القيادي في الحركة".

وأضافت الوزارة في بيانها، أن "العقوبات شملت أيضا حسين فالح اللامي، قائد الأمن في قوات الحشد الشعبي، وخميس فرحان العيساوي".

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