2019/12/06 | 20:56 - المصدر: الغد برس

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مصدر: اطلاق النار على المتظاهرين امتد الى نفق السعدون وأنباء عن س

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مصدر: اطلاق النار على المتظاهرين امتد الى نفق السعدون وأنباء عن سقوط جرحى وقتلى

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