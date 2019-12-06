‏مصدر أمني: فرق الدفاع المدني تنسحب من السنك والخلاني


‏مصدر أمني: فرق الدفاع المدني تنسحب من السنك والخلاني
2019/12/06 | 21:00 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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