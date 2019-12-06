23 اصابة في بغداد وفوضى في ساحات التظاهر.. “غرباء” يحرقون مبنى “كراج السنك”

2019/12/06 | 21:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الجمعة، بحدوث خرق امني في ساحة الخلاني، بعد ان اقدمت مجموعة من المندسين على حرق مبنى كراج السنك قرب الخلاني.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “مجموعة مندسة حاولت حرقت كراج السنك، والمتظاهرون يحاولون ابعادهم وسط فوضى بالقرب من الجسر”.واضاف ان “حصيلة الفوضى الامنية بلغت 23 جريحاً بعضهم […]

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