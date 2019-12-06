الاعلام الأمني: تفكيك 3 صواريخ في سبع البور كانت موجهة نحو منطقة التاجي شمالي بغداد

2019/12/06 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، تفكيك 3 صواريخ في منطقة سبع البور، شمالي بغداد، موجهة نح...





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