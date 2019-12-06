البيشمركه تُحذّر: كركوك في خطر والحكومة العراقية لم تتحرك حتى اللحظة

2019/12/06 | 21:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق حذّر مسؤول البيشمركة في محور جنوبي كركوك “نوري حمه علي” اليوم الجمعة، من خطرٍ يداهم مركز المدينة «إذا لم تتحرك #الحكومة_العراقية لإيقاف تمدّد تنظيم داعش».“حمه علي” […]

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