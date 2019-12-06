عراقيون يطالبون بطرد الجوكر الأميركي

2019/12/06 | 21:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمةُ العراقية بغداد لليومِ الثاني على التوالي تظاهراتٍ شعبيةً حاشدةً لدعمِ السِلْميةِ ونبذِ العنف وطرْدِ المندسّين....

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