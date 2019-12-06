الاعلام الأمني يكشف تفاصيل الصواريخ الموجهة الى التاجي

2019/12/06 | 21:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت خلية الإعلام الأمني، عن تفاصيل العثور على صواريخ موجهة باتجاه منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد.

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