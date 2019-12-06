مدرب برشلونة يكيل المديح على ميسي: محظوظ بتدريبه

2019/12/06 | 21:26 - المصدر: العهد نيوز

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كال إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، المديح لقائد بلوجرانا ليونيل ميسي، قبل مواجهة ريال مايوركا غدًا السبت، بالجولة 16 من الليجا.

وقال فالفيردي، خلال

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