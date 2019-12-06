الإعلام الأمني: تفكيك صواريخ في سبع بور كانت موجهه نحو

2019/12/06 | 21:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

فككت القوات الأمنية اليوم الجمعة، صواريخ في منطقة سبع البور، شمالي بغداد، موجهة نحو منطقة التاجي.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان حصلت عليه "العهد

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