قطف الزيتون وعصره في معبد لالش، عادات دينية تمارس وسط مراسيم دينية

2019/12/06 | 21:33 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- عادل مروان تعتبر الديانة الايزيدية من الديانات الطبيعية القديمة التي وجدت في منطقة ما بين النهرين (ميزوبوتاميا)، منذ ظهورها اهتمت بالطبيعة وبعناصرها الاربعة (الهواء، الماء، التراب، النار) واعتبرتها من مقدساتها، وكرس اتباعها حياتهم لعبادة الطبيعة ومن ضمنها شجرة الزيتون التي لها قدسية خاصة لدى الايزيديين، وتتميز بها اغلب قرى الايزيديين، فالاضافة الى …

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