2019/12/06 | 22:43 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عاجل: عبوة الصوتية استهدفت منزل قياديا بارزا في التيار الصدري في الناصرية.هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاجل: عبوة الصوتية استهدفت منزل قياديا بارزا في التيار الصدري في الناصرية.المركز الخبري الوطني.

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