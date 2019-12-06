كاتنيتش يتابع لاعبي الأولمبي في بطولة آسيا

2019/12/06 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى مدرب المنتخب الوطني السلوفيني ستريشكو كاتنيتش نيته الحضور الى بطولة كأس آسيا لمنتخبات الأولمبية التي يشارك فيها منتخبنا والمقرر انطلاقها الشهر المقبل في تايلند من اجل متابعة اللاعبين".

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