اصابة عنصرين من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش في متنازع عليها

2019/12/06 | 22:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب عنصران من الشرطة الاتحادية يوم الجمعة بهجوم شنه تنظيم داعش باطراف قضاء خانقين المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

وابلغ مصدر امني مسؤول شفق نيو، بأن عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوما استهدف الشرطة الاتحادية بين ناحيتي السعدية وكولاله.

واضاف المصدر ان الهجوم اسفر عن اصابة عنصرين من الشرطة الاتحادية.

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