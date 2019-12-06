أهالي الأنبار متخوفون من عودة تنظيم داعش الإرهابي الى المحافظة | تقرير

2019/12/06 | 22:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحركات مريبة لعصابات داعش الإرهابية في بعض مناطق صحراء الأنبار، في ظل انشغال القوات الامنية بحماية المتظاهرين في بغداد والمحافظات الجنوبية..



نشاط إرهابيي داعش آثار مخاوف أهالي الانبار من تكرار سيناريو ألفين وأربعة عشر وإرباك المشهد الأمني..

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