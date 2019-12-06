الخزانة تفرض عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين بسبب الفساد وانتهاكهم حقوق الإنسان

2019/12/06 | 22:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على أربعة مسؤولين عراقيين بسبب انتهاكهم حقوق الانسان والفساد.

وقالت الوزارة في بيان، إن مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها أدرج على قائمة العقوبات ثلاثة من قادة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في العراق، والتي أطلقت النار على الاحتجاجات السلمية، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء، مشيرة الى أن المشمولين هم زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وشقيقه ليث الخزعلي، والقيادي في الحشد الشعبي حسين اللامي، بسبب تورطّهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العراق.

بدوره أكد وزير الخزانة ستيفن منوشين، أن محاولات إيران قمع المطالب المشروعة للشعب العراقي بإصلاح حكومته من خلال قتل المتظاهرين المسالمين أمر مروع، مضيفا أن المعارضة والاحتجاج العام السلمي عناصر أساسية في جميع الديمقراطيات، وتقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب العراقي في جهوده للقضاء على الفساد، وسوف تحاسب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والفاسدين في العراق.

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