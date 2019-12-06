صالح العراقي يحذر من “حرب اهلية”: يراهنون عليها ويتمنونها

2019/12/06 | 22:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حذر صالح محمد العراقي وهو حساب مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من حرب اهلية في العراق.وقال العراقي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “يس عراق”: “يراهنون على حرب اهلية ويتمنونها”.وذكر العراقي ايضاً اية من القرأن الكريم تتعلق بالفتنة.افاد مصدر امني ،اليوم الجمعة، بسقوط 6 متظاهرين جراء الاحداث التي […]

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