تعيين 600 موظف في مديرية توزيع كهرباء كربلاء

2019/12/06 | 22:48 - المصدر: الصباح

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كربلاء / علي لفته

اجرى فرع توزيع كهرباء كربلاء قرعة علنية بين المتقدمين على التعيين بصفة قارئ مقياس والذين سيتم توزيعهم بين مدن المحافظة.

وقال مدير اعلام الدائرة خليفة التميمي في تصريح لـ"الصباح": ان الدائرة وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 341 لعام 2019، المتضمن تولي وزارة الكهرباء تشغيل الشباب العاطلين عن العمل من الفئة العمرية التي تتراوح اعمارها بين 18 الى 25 عاما للعمل بصفة جباة لأجور الكهرباء وحسب مناطق سكناهم، فقد تم اجراء قرعة علنية بين المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، ووقع الاختيار على 600 منهم.

واكد ان القرعة اتسمت بالشفافية والعدالة وتمت بحضور ممثل عن محافظة كربلاء وقائممقام المركز واقضية ونواحي الحر والحسينية والهندية وعين التمر ومسؤولي قطاعات الكهرباء، وكذلك المتقدمون بطلبات التعيين.

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