اصابة منتسبين بالشرطة بهجوم لـ

2019/12/06 | 22:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن منتسبين اثنين اصيبا بهجوم لـ"داعش" في جلولاء.وقال المصدر في حديث تابعته "العهد نيوز"، ان "عناصر من تنظيم داعش

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