ظريف ينتقد الصمت الغربي حيال ترسانة اسرئيل النووية

2019/12/06 | 22:59 - المصدر: العهد نيوز

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انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الصمت الغربي حيال ترسانة إسرئيل النووية وازدواجية الترويكا الأوروبية بشأن برنامج ايران الصاروخي الدفاعي.

وكتب وزير الخارجية الإيراني على

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