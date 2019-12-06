2019/12/06 | 22:59 - المصدر: pukmedia
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البيشمركة: مستعدون لدحر فلول داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/06 | 22:59.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشمركة: مستعدون لدحر فلول داعش) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشمركة: مستعدون لدحر فلول داعش) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيشمركة: مستعدون لدحر فلول داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).