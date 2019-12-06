انفجار يهز وسط الناصرية

2019/12/06 | 22:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن انفجارا لم تعرف طبيعته وقع بمدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "انفجارا عنيفا لم تعرف طبيعته وقع بمنطقة الصالحية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف أن "القوات الأمنية توجهت لمكان الحادث للتحقيق بالحادث".

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