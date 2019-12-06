2019/12/06 | 23:00 - المصدر: الغد برس

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وزير الكهرباء: انقطاع الكهرباء في السنك والخلاني سببه تضرر الاسلا

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وزير الكهرباء: انقطاع الكهرباء في السنك والخلاني سببه تضرر الاسلاك الناقلة بسبب المواجهات

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