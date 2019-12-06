مصدر أمني يكشف لـ(الغد برس) تفاصيل انفجار الناصرية: عبوة استهدفت منزل قيادي سابق في حزب البعث

2019/12/06 | 23:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أوضح مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، تفاصيل الانفجار الذي هز مدينة الناصرية مساء اليوم.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "الانفجار هو عبارة عن عبوة ناسفة وضعت بالقرب من منزل قيادي سابق بحزب البعث المنحل".

وبين أن "أسباب الهجوم على منزل القيادي يعود لاشتراك أبناءه في التظاهرات الأخيرة المطالبة بالإصلاح"، مشيرا إلى أن " الانفجار لم يسجل اي اضرار بشرية بإستثناء المادية".

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