2019/12/06 | 23:00 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عاجل المتظاهرون يطلقون نداء للتبرع بالدم في المستشفيات وخاصة الفصائل السالبةهناك تفاصيل اخرى بخصوص عاجل المتظاهرون يطلقون نداء للتبرع بالدم في المستشفيات وخاصة الفصائل السالبة المركز الخبري الوطني.

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