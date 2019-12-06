شرطة ذي قار تنفي التهيئة لاقتحام ساحة الحبوبي

2019/12/06 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ذي قار

نفت قيادة شرطة ذي قار، الجمعة، الانباء التي تحدث هو التهيئة لإقتحام ساحة الحبوبي.

وذكرت القيا...





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