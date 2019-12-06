ديفيد شينكر: المسؤولون العراقيون المعاقبون كانوا تحت النفوذ المباشر لإيران

2019/12/06 | 23:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، عن تفاصيل العقوبات الأميركية بحق مسؤولين عراقيين.

وقال شينكر في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية الأميركية، إن المسؤولين المعاقبين كانوا تحت النفوذ المباشر لإيران، مبينا أن قادة بالحشد بالشعبي قمعوا المتظاهرين بأوامر من إيران.

واشار الى أن قيس الخزعلي وليث الخزعلي وحسين اللامي متهمون بقتل المتظاهرين.

وهدد شينكر بفرض عقوبات على مسؤولين عراقيين آخرين إذا استمرت الانتهاكات، مبينا أن واشنطن ترفض تدخل إيران في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك عبر شخصيات إيرانية تتدخل لرسم سياسات العراق.

وشدد على ضرورة أن تدخل الحكومة العراقية الإصلاحات الضرورية في الدستور، ومحاكمة المسؤولين المتهمين بالفساد.

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