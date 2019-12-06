عدنان الصباح - دفاتر قديمة ... حديثة (3)

2019/12/06 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_الصباح في عام 1922 وقعت الحكومة البريطانية دستورا خاصا بفلسطين وكان بموجبه يتم تشكيل مجلس تشريعي فلسطيني غالبيته من البريطانيين ويضم اربعة اعضاء عرب واثنان يهود وعقد الفلسطينيون مؤتمرهم الوطني الخامس في 22 آب 1922 واعلنوا رفضهم للدستور ومقاطعة ما يسمى بالمجلس التشريعي وبناء عليه قام المندوب السامي البريطاني في أيار عام 1923 بتعطيل الدستور وتعيين مجلس استشاري بغالبية بريطانية مع تعيين عشرة من الفلسطينيين ......

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