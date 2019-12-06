شرطة ذي قار تنفي التهيئة لاقتحام ساحة الحبوبي وتحذر من الشائعات

2019/12/06 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة شرطة محافظة ذي قار والمنشآت، اليوم الجمعة، ما تناقلته بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول التهيئة لاقتحام ساحة الحبوبي، محذرة من تلك الشائعات المغرضة.

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