مفوضية حقوق الانسان تحذر من انفلات الوضع الامني في ساحة التحرير

2019/12/06 | 23:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت مفوضية حقوق الانسان يوم الجمعة من انفلات الوضع الأمني في ساحة التظاهر وسط بغداد مما يهدد بسقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية.

وطالبت المفوضية القوات الامنية بتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين وإعادة الامن لساحات التظاهر في بغداد.

وعلى صعيد مواز دعا رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ارشد الصالحي القوات الامنية الحكومية بأخذ دورها وواجبها بحماية المتظاهرين السلميين حفاظا على السلم الاهلي في البلاد.

افادت مصادر امنية وطبية يوم الجمعة ان حصيلة الهجوم الذي استهدف المتظاهرين قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بلغت 12 قتيلا، واصابة 45 اخرين.

وفتح مسلحون ملثمون النيران من اربعة عجلات مدنية بلا لوحات تسجيل مستهدفين المتظاهرين في مرآب السيارات في منطقة السنك لينسحب المحتجون الى ساحة الخلاني ومن ثم ساحة التحرير.

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