مخاطر حبوب منع الحمل على أدمغة النساء

2019/12/06 | 23:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭- ‬الزمان توصلت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬حديثة‭ ‬أجراها‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬أبحاث‭ ‬‮«‬الرنين‭ ‬المغناطيسي‮»‬‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬اللائي‭ ‬يتناولن‭ ‬حبوب‭ ‬منع‭ ‬الحمل،‭ ‬كان‭ ‬لديهن‭ ‬حجم‭ ‬أصغر‭ ‬لمنطقة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬تحت‭ ‬المهاد‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الدماغ‭ ‬فوق‭ ‬الغدة‭ ‬النخامية،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنساء‭ ‬اللائي‭ ‬لا‭ ‬يتناولن‭ ‬حبوب‭ ‬منع‭ ‬الحمل‭.‬ وينتج‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الحبوب‭ ‬هرمونات‭ ‬وتساعد‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الوظائف‭ […]

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