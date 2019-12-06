الكهرباء توضح سبب انقطاع التيار في السنك والخلاني

2019/12/06 | 23:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن الخلاني والسنك، وقالت الوزارة في بيان لها، "نود اعلامكم بانقطاع التيار الكهربائي عن السنك والخلاني

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