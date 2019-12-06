الخنجر ردا على العقوبات الاميركية: القرارات مسيسة وصدرت بسبب عملنا على إنهاء السياسات الطائفية

2019/12/06 | 23:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر على العقوبات المالية الأميركية الصادرة بحقه

وقال الخنجر في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه سيبقى ضد أي تدخل خارجي في شؤون العراق الداخلية، ومع الشعب وتطلعاته للتغيير والخلاص من الفاسدين.

ووصف الخنجر هذه القرارات بالمسيسة، عازيا صدورها الى عمله على إنهاء السياسات الطائفية، والسعي لوقف العنف بين أبناء الشعب الواحد، واستعادة الجميع لحقوقهم.

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