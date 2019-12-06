2019/12/06 | 23:34 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن توفد مبعوثها إلى العراق لبحث محاربة "داعش" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/06 | 23:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن توفد مبعوثها إلى العراق لبحث محاربة "داعش") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن توفد مبعوثها إلى العراق لبحث محاربة "داعش") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).