2019/12/06 | 23:47 - المصدر: ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد نحو 3 ساعات من هجوم السنك.. الداخلية: طوقنا المنطقة ونبحث عن المسلحين! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/06 | 23:47.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد نحو 3 ساعات من هجوم السنك.. الداخلية: طوقنا المنطقة ونبحث عن المسلحين!) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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