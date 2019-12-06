2019/12/06 | 23:47 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نحو 3 ساعات من هجوم السنك.. الداخلية: طوقنا المنطقة ونبحث عن المسلحين! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/06 | 23:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

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