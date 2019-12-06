ركوب الشارع لم يعد مجدياً

2019/12/06 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى‭ ‬لو‭ ‬أرادت‭ ‬أية‭ ‬جهة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أن‭ ‬تركب‭ ‬موجة‭ ‬الانتفاضة‭ ‬اليوم‭ ‬أو‭ ‬غداً،‭ ‬فلن‭ ‬ينفع‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬مجريات‭ ‬حُفرت‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬وفي‭ ‬القناعات‭ ‬تتمسك‭ ‬بمطلب‭ ‬أساس‭ ‬هو‭ ‬أنّ‭ ‬العراق‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬جديد،‭ ‬تتجلّى‭ ‬فيه‭ ‬السيادة‭ ‬الوطنية‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬نفوذ‭ ‬للاسلام‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تحظ‭ ‬انتهاكاته‭ ‬ضد‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬بتساهل‭ ‬دولي‭ ‬كما‭ […]

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