مجزرة جديدة في بغداد والسيستاني يحذر من استغلال اسمه في الشارع

2019/12/06 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ارتفعت‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬عشر‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬بعد‭ ‬مهاجمتهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مسلحين‭ ‬مجهولين‭ ‬يرجح‭ ‬تبعيتهم‭ ‬لمليشيات‭ ‬معروفة‭ ‬،سيطروا‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬ومرآب‭ ‬يشغله‭ ‬المحتجون‭ ‬السلميون‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬وطبية‭.‬وأشارت‭ ‬المصادر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬عشرات‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحصيلة‭ […]

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