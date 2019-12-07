2019/12/07 | 00:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكمة: تستنكر الاتهامات الخارجية الأحادية وتعده انتهاكاً صريحاً للسيادة الوطنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/07 | 00:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة: تستنكر الاتهامات الخارجية الأحادية وتعده انتهاكاً صريحاً للسيادة الوطنية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكمة: تستنكر الاتهامات الخارجية الأحادية وتعده انتهاكاً صريحاً للسيادة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).