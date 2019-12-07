2019/12/07 | 00:02 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: حادث السنك أدى الى استشهاد 4 اشخاص واصابة 80 اخرين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الداخلية: حادث السنك أدى الى استشهاد 4 اشخاص واصابة 80 اخرين
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الداخلية: حادث السنك أدى الى استشهاد 4 اشخاص واصابة 80 اخرين
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: حادث السنك أدى الى استشهاد 4 اشخاص واصابة 80 اخرين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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