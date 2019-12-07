الشيخ علي يطالب الامم المتحدة بحماية الشعب العراقي

2019/12/07 | 00:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب النائب فائق الشيخ علي، اليوم الجمعة، الامم المتحدة باصدار قرار لحماية الشعب العراقي.

وقال الشيخ علي في تغريدة على موقع تويتر واطلعت "الغد برس" عليها "الميليشيات المدججة بالسلاح تقطع الكهرباء عن السنك والخلاني لترتكب أبشع مذبحة بحق المتظاهرين السلميين العُزَّل".

واضاف "على الأمم المتحدة أن تصدر قراراً بحماية الشعب العراقي من هؤلاء القتلة المجرمين".

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